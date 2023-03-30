مصر.. التحقيقات تكشف تفاصيل فيديوهات إباحية لمذيعة مشهورة

كشفت التحقيقات تفاصيل قضية المذيعة الشهيرة التي تعرضت للابتزاز من قبل زوجها عن طريق فبركة صور وفيديوهات لها منافية للآداب مقابل الحصول على أموال منها.

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وكشفت التحقيقات تورط صديق الزوج في ابتزاز الزوجة وتهديدها بعد تحريض من الزوج على ذلك.

وقالت المذيعة أمام جهات التحقيق، إنه بتاريخ 10/24/2022، أرسل لها رقم هاتف مجهول، رسائل تحمل تهديدا وابتزازا بصور وفيديوهات مخلة مفبركة بها عبر تطبيق واتس أب.

واتهمت الإعلامية، صديق زوجها بإرساله تلك الفيديوهات والصور مخلة لها، كوسيلة للضغط عليها للحصول منها على أموال، وأن رقمه الذي يحمل ال SIM هو من أرسل لها التهديدات.

وتابعت الإعلامية مي، أنها ليس لها أي علاقة بصديق زوجها المذكور، وأنه فعل ذلك تحريضا من الزوج للحصول على أموال منها، بعدما طلبوا منها مبلغ 50 ألف جنيه لحذف تلك الصور والفيديوهات المخلة.

وفى وقت سابق، أقامت الإعلامية مي.ا دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبةً التفريق بينها وبين زوجها لاستحالة العيش معه، بعد ابتزازه لها بفبركة صور وفيديوهات لها منافية للآداب مقابل الحصول على أموال، وإرسال تلك الصور لأصدقاء مقربين منهما كمحاولة للضغط عليها.

لم تتخيل الإعلامية الشهيرة أن حياتها الزوجية ستنتهي بعد عامين فقط من الزواج، حتى اكتشفت أنها تعيش مع سفاح، يبتزّها من أجل الحصول على الأموال منها، وعندما فشل في استفزازها بصور وفيديوهات مفبركة وهي ترقص وفي أوضاع مخلة؛ بدأ في إرسال تلك الصور لأصدقاء مقربين لهما كوسيلة للضغط عليها.

وقالت نهى الجندي المحامية المتخصصة في شئون الأسرة، إن موكلتها أتت إليها باكية تستغيث من جحود زوجها، وذلك لابتزازه لها بصور وفيديوهات مخلة للآداب ومفبركة بصورتها، طالبة إقامة دعوى طلاق للضرر ضده، للتخلص من الحياة معه.

وأضافت الجندي أن زوج موكلتها استغل عملها في الإعلام وخطط لأخذ أكبر كم من أموالها، فكان الأول يطلب بالطرق الودية، وعندما فشل في ذلك، اتجه إلى وسيلة الابتزاز للضغط عليها فأعطت له أكثر من مرة لكي يبتعد عنها، إلا أن المبلغ المطلوب كان يزداد كل مرة عن الأخرى، فرفضت إعطاءه أموالا، ففبرك صورا وفيديوهات مخلة لها وأرسلها لأصدقائهما المقربين، فقررت الزوجة إقامة دعوى طلاق للضرر ضده لما وقع عليها من ضرر.

المصدر: القاهرة 24