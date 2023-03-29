السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات وضبط 257 مشبوها

أعلنت قوات حرس الحدود السعودي يوم الأربعاء، أنها أحبطت محاولة لتهريب أكثر من 35 طنا من القات، و483.3 كغ من الحشيش، واعتقلت 257 مشبوها.

وأكدت أنه تم القبض على مهربيها وعددهم 257 متهما منهم 14 مواطنا في 5 مناطق وجرى استكمال الإجراءات النظامية في حقهم وتسليمهم لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق، نشرت جريدة "أم القرى" المحلية الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة بمحضر الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتضمنت الأحكام ما يلي المواد المخدرة وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي، فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م، وفئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961.

أما الفئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961.

وبخصوص الفئة (د) فهي تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961.

المصدر: وسائل إعلام سعودية