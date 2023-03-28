مسؤول مصري يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية

خطف عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط قلوب المصريين، بسبب لفتة إنسانية تم تداولها على نطاق واسع في مصر.

وقام المسؤول المصري "بشراء حذاء جديد لتلميذ، وقام بالانحناء ليتمكن من إلباس الطفل الحذاء بنفسه، في مدرسة فوزي أبوسيف الابتدائية".

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في أول تصريح: "هذا أقل ما يمكن فعله تجاه أبنائنا الطلاب"، مؤكدًا على أن ما فعله ليس بالأمر الغريب ولم يكن أعلم بالتصوير، وأن هذا واجب كل معلم تجاه أبنائه.. رعايتهم وتعليمهم".

ولاحظ المسؤول المصري ارتداء الطفل "شبشب قديم ومتهالك داخل المدرسة، مما دفعة لسرعة شراء الحذاء للطفل".

المصدر: مصراوي