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علاقة غير شرعية في شهر رمضان.. الأمن يكشف ملابسات مقتل شاب وفتاة في مصر

مجتمع

علاقة غير شرعية في شهر رمضان.. الأمن يكشف ملابسات مقتل شاب وفتاة في مصر
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عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثتين لشاب وفتاة في العقد الثالث من عمرهما في شقة سكنية بمنطقة المرج بالقاهرة.

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وكشفت التحريات الأمنية أن الجثة الأولى تعود لسيدة تدعى أم أحمد مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبها آثار طعن بسلاح أبيض، والجثة الأخرى تعود لشاب يدعى جابر مقيم بالمرج.

ودلت التحريات الأولية، أن السيدة مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتوجهت لشقة الشاب بالمرج لإقامة علاقة غير شرعية، ونشب بينهما شجار تعدى فيه الشاب على السيدة بسلاح أبيض أودى بحياته، ثم أصيب بنوبة حادة فوقع على الأرض ولفظ أنفاسه الاخيرة.

تم نقل الجثامين الى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي امرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي، لتشريح الجثامين، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة.

المصدر: القاهرة 24

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