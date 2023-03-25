الشرطة المغربية تحقق في ملابسات قفز شخص من سطح مقر أمني ومقتله

تحقق الشرطة المغربية في دوافع وخلفيات إقدام شخص على رمي نفسه من سطح مقر دائرة أمنية، ما أدى إلى مقتله.

وذكر موقع صحيفة "هسبريس" أن الشرطة القضائية في مدينة الصويرة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الملابسات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه و"حسب المعطيات الأولية للبحث، فقد قام شخص، في وضعية غير طبيعية، بالصعود إلى سطح بناية تأوي مقر دائرة للشرطة، وأقدم على القفز من الأعلى دون سبب منطقي ظاهر، ما أدى إلى إصابته بشكل بليغ، قبل أن توافيه المنية عند نقله إلى المستشفى".

أضافت المصادر أنه تم إيداع جثة المتوفى في مستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما تباشر الشرطة القضائية أبحاثها الميدانية وتحرياتها التقنية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد دوافع وخلفيات وملابسات الحادث.

المصدر: "هسبريس"