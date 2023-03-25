الجزائر.. العثور على طفل فقد أثره منذ يومين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام جزائرية يوم السبت بالعثور على الطفل محمد تيشودات، الذي فقد أثره في منطقة جبلية بتيسمسيلت غرب الجزائر منذ الخميس الماضي.

وأفادت صحيفة "النهار" المحلية بأن الطفل في صحة جيدة.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان، أنه تم العثور عن الطفل المفقود منذ يومين بولاية تسيمسيلت في صحة جيدة.

وأضاف البيان: "الحمد لله توجت الجهود المبذولة من طرف وحداتنا وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية رفقة المواطنين، بالعثور على الطفل محمد البالغ 5 سنوات والمفقود منذ يومين".

وتم نقل الطفل إلى عيادة متعددة الخدمات ببرج الأمير عبد القادر لتلقي الفحوصات الطبية الضرورية.

جدير بالذكر أن عملية البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 5 سنوات، انطلقت منذ اختفائه بمنطقة غنامة ببلدية برج الأمير عبد القادر في تيسمسيلت.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية