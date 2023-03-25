مصر.. إلزام أحمد عز بدفع 22 ألف جنيه إسترليني قيمة المصاريف المدرسية لتوأم زينة

قضت الدائرة 15 أسرة مدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 22 ألف جنيه إسترليني قيمة المصاريف المدرسية لتوأم الفنانة زينة عن المصاريف المدرسية لهما.

وكانت الفنانة زينة قد طالبت بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريا للطفلين، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز طالب بتخفيض قيمة النفقة.

وقدم محامي الفنانة زينة التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام "العارف" الذي حقق أرباحا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، و"كيرة والجن" الذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، و"الجريمة" الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه لسيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية ستذاع في شهر رمضان المقبل.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، في وقت سابق حكما لصالح توأم زينة بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري