مصر.. توقيف جزّار بتهمة التعدي على كلب في القاهرة

اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية جزارا بتهمة التعدي على كلب في القاهرة، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل يوثّق الحادث.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب رصد تداول منشور عبر إحدى الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عامل بمحل جزارة بدائرة قسم شرطة المقطم بالتعدي على كلب وتقطيع جسده بالساطور، قامت الأجهزه الأمنية بالتحرك للنظر في القضية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجزار، وبمواجهته أقر بقيامه بإلقاء آلة حادة ساطور تجاه الكلب لمنعه من دخول المحل وترويع العملاء، الأمر الذي أدى لنفوقه دون قصد، وتم بذلك اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المصدر: القاهرة 24