الداخلية السورية: القبض على امرأة قتلت زوجها ببندقية حربية في ريف دمشق

ألقت الشرطة السورية القبض على امرأة قتلت زوجها بإطلاق النار عليه من بندقية حربية، إثر خلافات عائلية.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق تلقى معلومات عن وجود جثة رجل في منزله ببلدة مرج السلطان في الغوطة الشرقية، وتوجهت دورية إلى المكان حيث عثرت على جثة رجل في العقد الرابع من العمر، مصابة بعد عيارات نارية.

وأضافت الوزارة أن البحث قاد إلى الاشتباه بزوجة المغدور (نانسي)، وأنها اعترفت بإقدامها على قتل زوجها بإطلاق عدة عيارات نارية من بندقية حربية عائدة لزوجها وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

المصدر: RT