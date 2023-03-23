الداخلية المصرية تكشف تفاصيل احتجاز طفلتين بمستشفى في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما تم تداوله في منشور عبر موقع "فيسبوك"، يظهر احتجاز طفلتين بمستشفى في القاهرة.

وذكر موقع "القاهرة 24" أنه عقب رصد تداول منشور عن وجود طفلتين محجوزتين في أحد المستشفيات دون أهلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة تم الانتقال والفحص، وأمكن تحديد الطفلتين وتبين وجود إحداهما ولم يستدل على وجود الثانية بالمستشفى.

وأضاف أنه: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالدة الطفلتين وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بتركهما صحبة والد طليقها لرعايتهما، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بأن الطفلتين تقيمان طرفه وقد قام بتسليم الطفلة الثانية لإحدى السيدات للإقامة طرفها ورعايتها منذ سنتين، وبسؤال الأخيرة قررت بأنها اصطحبت الطفلة الثانية للإقامة طرفها صحبة أنجالها لتخوفها من تركها صحبة جدها، وتم العثور على الطفلة بمسكنها".

وأضاف الجد أن نجله اعتدى على الطفلة الأولى بالضرب، ونقلها للمستشفى بعد تعرضها لإصابات، وانصرف خشية مساءلته قانونيا، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24"