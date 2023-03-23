مصر.. شاب بفستان الزفاف يثير جدلا واسعا في البلاد

أثار ظهور شاب مصري بفستان العروس خلال احتفال أهالي إسنا بدورة رمضان الجدل في الأقصر، حيث يحتفل أهالي المدينة بقدوم الشهر الكريم.

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وعبر أهالي الأقصر عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم مما بدر من أحد الشباب بقيامة بارتداء ملابس النساء، ووضع مكياج كامل والظهور بهذا الشكل، مجمعين على أن هذا مظهر لا يليق باستقبال الشهر الكريم وقدسيته.

وقال سيد حسن أحد شباب إسنا معلقا على تلك الصور: للأسف كنت واقف في شارع أحمد عرابي في إسنا ومرت الدورة وفيها مناظر غير لائقة، وزمان كانت الدورة الرمضانية موكبا يتقدمها مشايخ الأزهر وأعيان البلد وموظفو الحكومة يليهم فرق إنشاد الطرق الصوفية بأعلامهم الخضراء، يرددون مديح النبي صلوات الله عليه أما الآن فللأسف شاهدنا هذا المنظر المؤسف.

وقالت شمس فتاة من الأقصر: مش عارفة ايه علاقة رمضان والصيام باللي اتعمل ده.. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.. بدل ما يدعوا ربنا يرفع الغلاء والبلاء؟.. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.