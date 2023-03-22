مصري يقتل زوجته وابنتيه خنقا بطريقة مروعة قبل شهر رمضان

أقدم مواطن مصري على قتل زوجته وابنتيه، حيث ألقت قوات الشرطة القبض عليه بعدما فتح عليهن الغاز أثناء نومهن.

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واعترف المتهم بعد تضييق الخناق عليه بقتل زوجته وابنتيه بطنطا في تحقيقات النيابة العامة لتراكم الديون عليه، إذ راودته فكرةُ قتلهن فأجهز عليهن خنقا، ثم حاول الانتحار بوسائل مختلفة منها تسريب الغاز بالمسكنِ، ولكن لم تطاوعه نفسه.

وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيّا أربعةَ أيام على ذمة التحقيقات، وندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلةِ الجنائية لرفعِ الآثار من مسرح الحادث، وندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثامينَ المجني عليهن بيانا لسبب وكيفية وفاتهن.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تسريب غاز داخل الشقة ما أدى إلى مصرع كلا من "منى السروجي"، 42 عاما، وابنتيها "زينة" 17 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، "جميلة" 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، وأن الجثث عثر عليها ملقاة في صالة الشقة السكنية المتواجدة في شارع الحمزاوي بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

كشفت التحريات التي أجراها مباحث قسم أول طنطا عن تورط الزوج في مقتل زوجته وابنتيه، بعدما فتح الغاز داخل الشقة أثناء نومهن.

المصدر: مصراوي