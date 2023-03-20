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ماسك يختار رمزا تعبيريا للرد التلقائي لجميع طلبات الصحافة

مجتمع

ماسك يختار رمزا تعبيريا للرد التلقائي لجميع طلبات الصحافة
AP
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قدم مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك خطة العلاقات الإعلامية الجديدة للموقع، كاشفا أن الصحفيين الذين يتواصلون مع قسم الصحافة في الشركة سيتم الترحيب بهم برمز "التغوط💩" التعبيري.

وللتأكيد على أنه تغريد ماسك لم تكن ساخرة، نشر مغردون الرد الذي حصلوا عندما أرسلوا بريدا إلكترونيا إلى قسم العلاقات الإعلامية في "تويتر"، والذي كان "💩" وغير مصحوب بكلمات.

واشترى ماسك موقع "تويتر" بموجب وعد بالترويج لحرية التعبير، ردا على الحظر المثير للجدل الذي فرضته الشبكة على مقال نشرته صحيفة "ذي موست" عام 2020 والذي تناول بالتفصيل ممارسات الضغط الخارجية المشكوك فيها لابن الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن.

المصدر: "نيويورك بوست"

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