مطالبة الأمير هاري بإعطاء إشعار قبل السفر إلى المملكة المتحدة

طلب من الأمير هاري إعطاء وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إشعارا قبل شهر واحد بأنه سيسافر إلى بريطانيا حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كان يحتاج إلى خطة أمنية.

ووفقا لتقرير لصحيفة The Telegraph، فإنه بعد تقديم الطلب الأمني​​، يعود الأمر إلى وزارة الداخلية لتحديد مستوى الإجراءات الأمنية المطلوبة منذ أن "تراجع" دوق ساسك عن العمل في العائلة المالكة في عام 2020.

وقد رد الأمير هاري على هذا الطلب قائلا: "أود أن يقدموا مثالا على أن شخصا آخر قد ترك" الواجب العام، ولديه نفس تقييم التهديد مثلي، ولم يتلق أي أمن.. لقد ولدت ضمن هذه العائلة ولن ينخفض ​​التهديد أبدا بسبب وضعي فيما يتعلق بالعائلة".

كما انتقد الترتيبات الخاصة بزيارة عائلته إلى بريطانيا في يونيو 2021 لإحياء ذكرى ديانا، أميرة ويلز، ووصفها بأنها "غير مكتملة وغير كافية".

وتم الكشف عن تفاصيل النزاع بين الدوق ووزارة الداخلية حول ترتيباته الأمنية المستقبلية في المستندات القانونية المتعلقة بادعاء التشهير للأمير هاري ضد صحيفة "ذي ميل"، والذي يتوقف على "ادعاء كاذب" مزعوم يتعلق باستعداده للدفع من ماله الخاص مقابل الحصول على حماية الشرطة في المملكة المتحدة.

ووفقا لمحاميه، فإن الإخطار الذي مدته 28 يوما والذي فرضته اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة (RAVEC) قد يهدد سلامته، و"يعيق قدرتهم على التخطيط وإدارة الترتيبات الأمنية الخاصة به، وأن الترتيبات الفعلية قد تكون غير كافية وتعرضه للخطر".

المصدر: The Telegraph