مصر.. الأمن يكشف لغز "الجثة الطائرة" في بولاق الدكرور

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة المصرية، يوم الأحد، ملابسات العثور على جثة أمام عقار في منطقة فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعن تفاصيل الواقعة، ورد بلاغ بالعثور على جثة شاب ثلاثيني يدعى أحمد، أمام أحد العقارات، حيث انطلقت أجهزة الأمن في تحرياتها حول سقوطه من أعلى أو إلقائه ووجود شبهة جنائية، لاسيما وأن الجثمان لم يكن به أي آثار لطعنات أو تعدِ بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات بعد مرور 3 أيام على الواقعة أن شابين اثنين استدرجا الشاب إلى أحد العقارات وألقيا به من أعلى، لوجود خلافات بينهم.

وعقب الكشف عن هوية المتهمين، ألقي القبض عليهما وأحيلا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما احتياطيا، وطلبت تحريات تكميلية للمباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه.

المصدر: "المصري اليوم"