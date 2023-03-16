أول إدانة في البلاد.. محكمة هولندية تدين شابا سوريا ارتكب "جريمة" خلال علاقة جنسية

أصدرت محكمة هولندية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على شاب خلع الواقي الذكري سرا دون مبرر أثناء ممارسة الجنس في أول إدانة في البلاد بتهمة "التخفي"، فيما برأته من محاولة الاغتصاب.

واعترف الشاب البالغ من العمر 28 عاما بالذنب بالإكراه في محكمة روتردام بعد خلع الغمد دون سابق إنذار ، على الرغم من قول المرأة مقدما إنها لا تريد ممارسة الجنس بدونه.

وقالت المحكمة في بيان: "هذا العمل يسمى أيضا "التخفي"، وبهذه الطريقة عرضها للإصابة بأمراض منقولة جنسيا ولحمل غير مرغوب فيه".

وأرسل المشتبه به السوري المولد نصوصا إلى الضحية بعد ذلك، رسالة تقول: "ستكونين بخير".

لكن القضاة قرروا أنه لم يكن اغتصابا فقد كان هناك "اتفاق بين المشتبه به والشاكية على الإيلاج الجنسي"، والإكراه يتعلق فقط بعدم استخدام الواقي الذكري، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 يورو.

وفي قضية منفصلة، برأ القضاة رجلا يبلغ من العمر 25 عاما بعد أن اكتشفوا أنه لم يقم بإزالة الواقي الذكري في أي وقت، ولكنه فشل بدلا من ذلك في وضع الواقي الذكري في حرارة اللحظة.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية أن القانون الهولندي ليس له جريمة محددة ضد "التسلل"، لكن هذه كانت أول أحكام تتعلق بهذه الممارسة، مضيفة أنه كانت هناك أحكام مماثلة في دول من بينها ألمانيا وسويسرا ونيوزيلندا.

كما جعلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذه الممارسة غير قانونية في عام 2021.

المصدر: "فرانس برس"