تفاعل مع تصريحات بن سلمان حول بيع النفط

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريحات لوزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان وتلويحه بعدم بيع النفط لأي دولة قد تفرض سقفا سعريا على نفط بلاده.

وفي لقاء مع "إنيرجي انتلجينس"، قال الوزير: "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول"، وأضاف: "لن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".

وزير الطاقة السعودي لن نبيع البترول لأي دولة في العالم تفرض سقف الأسعار على إمداداتنا وسنخفض إنتاج البترول ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء .



هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام. pic.twitter.com/kKM281rDVh — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) March 15, 2023

وقد أعاد المغردون عبر "تويتر" نشر تصريحات الوزير على نطاق واسع.

🇸🇦 وزير الطاقة:

لن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقفاً للأسعار على إمداداتنا،



من يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام،عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، pic.twitter.com/HnwKbibUgB — بسام بن سليمان العبيد (@BinSolaiman) March 14, 2023

سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان :



إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الاجراء.



https://t.co/oOQYkGpI6epic.twitter.com/AXyP8VhrYQ — يحيى الأمير (@yahyaalameer) March 14, 2023

#وزير_الطاقة_السعودي



صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود



سنخفض إنتاج البترول إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، ولن نبيع إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا. pic.twitter.com/Cm8rEAqLMl — #إعلامي_حر_السعودية_في_قلوبنا_🇸🇦 (@alazabasm11) March 15, 2023

ووصف أحد المغردين الوزير بأنه "عراب السعودية الاقتصادي.. منذ أن استلم حقيبة الطاقة وهو يعمل للمصلحة الوطنية العليا ولا يبالي من رضي ومن زعل وللآن سياساته في مجاله ناجحة".

إذا كان الراحل #سعود_الفيصل هو عراب الخارجية #السعودية كما يصفه الحليف والمعادي سياسيا فان الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان هو عرابها الإقتصادي ، منذ أن استلم حقيبة الطاقة وهو يعمل للمصلحة الوطنية العليا ولا يبالي من رضي ومن زعل وللآن سياساته في مجاله ناجحة#حقيقة وبدون تملق https://t.co/0K9WVWdrBK — داتسون🌟 (@datsun220y) March 15, 2023

وقال آخر إن "حديثه بكل ثقه لا يدل إلا على حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة عالمياً ومعرفتها التامة بإدارة هذا الملف حتى لا تكون هناك ازمه او نقص في الامدادات عالميا".

الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقه

حديثه بكل ثقه لا يدل إلا على حرص المملكه على استقرار اسواق الطاقه عالمياً

ومعرفتها التامه بإدارة هذا الملف حتى لا تكون هناك ازمه او نقص في الامدادات عالميا#عبدالعزيز_بن_سلمانpic.twitter.com/oRN5Mx7dSz — حسن الشهري (@Hasan20sh) March 15, 2023

الخطاب الشديد اللي يعكس لنا كيف هو الامير #عبدالعزيز_بن_سلمان

يحافظ على مصادرنا النفطية وكيف يعمل لاجل وطنا

قرارات تسعدنا كمواطنين وتسعدنا ككوننا فخورين بهذا الرجل 💚 pic.twitter.com/jDBv8qODIc — OMAR🔗 (@omaralsh3iby) March 15, 2023

المصدر: RT