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تفاعل مع تصريحات بن سلمان حول بيع النفط

مجتمع

تفاعل مع تصريحات بن سلمان حول بيع النفط
AFP
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريحات لوزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان وتلويحه بعدم بيع النفط لأي دولة قد تفرض سقفا سعريا على نفط بلاده.

وفي لقاء مع "إنيرجي انتلجينس"، قال الوزير: "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول"، وأضاف: "لن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".

وقد أعاد المغردون عبر "تويتر" نشر تصريحات الوزير على نطاق واسع.

ووصف أحد المغردين الوزير بأنه "عراب السعودية الاقتصادي.. منذ أن استلم حقيبة الطاقة وهو يعمل للمصلحة الوطنية العليا ولا يبالي من رضي ومن زعل وللآن سياساته في مجاله ناجحة".

وقال آخر إن "حديثه بكل ثقه لا يدل إلا على حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة عالمياً ومعرفتها التامة بإدارة هذا الملف حتى لا تكون هناك ازمه او نقص في الامدادات عالميا".

المصدر: RT

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