تفاعل مع تصريحات بن سلمان حول بيع النفط
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريحات لوزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان وتلويحه بعدم بيع النفط لأي دولة قد تفرض سقفا سعريا على نفط بلاده.
وفي لقاء مع "إنيرجي انتلجينس"، قال الوزير: "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول"، وأضاف: "لن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وزير الطاقة السعودي لن نبيع البترول لأي دولة في العالم تفرض سقف الأسعار على إمداداتنا وسنخفض إنتاج البترول ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء .— الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) March 15, 2023
هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام. pic.twitter.com/kKM281rDVh
وقد أعاد المغردون عبر "تويتر" نشر تصريحات الوزير على نطاق واسع.
🇸🇦 وزير الطاقة:— بسام بن سليمان العبيد (@BinSolaiman) March 14, 2023
لن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقفاً للأسعار على إمداداتنا،
من يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام،عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، pic.twitter.com/HnwKbibUgB
سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان :— يحيى الأمير (@yahyaalameer) March 14, 2023
إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الاجراء.
https://t.co/oOQYkGpI6epic.twitter.com/AXyP8VhrYQ
#وزير_الطاقة_السعودي— #إعلامي_حر_السعودية_في_قلوبنا_🇸🇦 (@alazabasm11) March 15, 2023
صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
سنخفض إنتاج البترول إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، ولن نبيع إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا. pic.twitter.com/Cm8rEAqLMl
ووصف أحد المغردين الوزير بأنه "عراب السعودية الاقتصادي.. منذ أن استلم حقيبة الطاقة وهو يعمل للمصلحة الوطنية العليا ولا يبالي من رضي ومن زعل وللآن سياساته في مجاله ناجحة".
إذا كان الراحل #سعود_الفيصل هو عراب الخارجية #السعودية كما يصفه الحليف والمعادي سياسيا فان الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان هو عرابها الإقتصادي ، منذ أن استلم حقيبة الطاقة وهو يعمل للمصلحة الوطنية العليا ولا يبالي من رضي ومن زعل وللآن سياساته في مجاله ناجحة#حقيقة وبدون تملق https://t.co/0K9WVWdrBK— داتسون🌟 (@datsun220y) March 15, 2023
وقال آخر إن "حديثه بكل ثقه لا يدل إلا على حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة عالمياً ومعرفتها التامة بإدارة هذا الملف حتى لا تكون هناك ازمه او نقص في الامدادات عالميا".
الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقه— حسن الشهري (@Hasan20sh) March 15, 2023
حديثه بكل ثقه لا يدل إلا على حرص المملكه على استقرار اسواق الطاقه عالمياً
ومعرفتها التامه بإدارة هذا الملف حتى لا تكون هناك ازمه او نقص في الامدادات عالميا#عبدالعزيز_بن_سلمانpic.twitter.com/oRN5Mx7dSz
الخطاب الشديد اللي يعكس لنا كيف هو الامير #عبدالعزيز_بن_سلمان— OMAR🔗 (@omaralsh3iby) March 15, 2023
يحافظ على مصادرنا النفطية وكيف يعمل لاجل وطنا
قرارات تسعدنا كمواطنين وتسعدنا ككوننا فخورين بهذا الرجل 💚 pic.twitter.com/jDBv8qODIc
المصدر: RT