الجزائر.. الدرك يوجه نداء للمواطنين حول ظاهرة الوخز بالإبر (فيديو)

وجه الدرك الوطني في الجزائر دعوة إلى المواطنين للتبليغ عن أي حالة مشتبه فيها بظاهرة الوخز بالإبر، لتسهيل عمل الجهات الأمنية.

كما دعت قيادة الدرك الوطني إلى تجنب التهويل قبل معرفة الأمور، مشيرة أن الجهات المختصة فتحت تحقيقات حول الظاهرة.

ويعيشُ الوسط التربوي في الجزائر على وقع انتشار "ظاهرة غريبة" تتمثل في وخز التلاميذ بالإبر في المحيط المدرسي، وهو ما خلف حالة من الذعر في أوساط الأولياء.

وكانت صحيفة "النهار" الجزائرية قد نشرت منذ أيام قصة تعرض تلميذ بمدينة بومنجلي في ولاية قسنطينة إلى وخزة إبرة بداخلها سائل أصفر من طرف مجهول.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية