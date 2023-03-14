خطف طفلا وابتز والدته.. نشر تفاصيل التحقيق في قضية البلوغر لوشا

كشفت تحقيقات النيابة المصرية بعد اتهام البلوغر لوشا بخطف طفل بالاشتراك مع آخرين، ملابسات الجريمة وابتزاز الخاطفين والدة الطفل وطلبهم فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وحصل "القاهرة 24"على التحقيقات في قضية "البلوغر لوشا"، حيث كشفت أقوال مجري التحريات أمام جهات التحقيق، أن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة وأن أحد المتهمين ظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموال والدة الطفل المختطف، فاستغل علاقته بها واتفق مع باقي المتهمين على أن يختطفوا نجل المجني عليها وطلب منها فدية مالية نظيرًا لإطلاق سراحه.

وأضاف مجري التحريات، أن المتهمين خطفوا الطفل عنوة وكرها عن والدته وقاموا بإعطائها هاتفا محمولا للتواصل معها من خلاله وسرقة الهاتف خاصتها وهددوها بإيذاء الطفل في حال قيامها بإبلاغ الشرطة، وتواصل أحد المتهمين مع والدة المجني عليه وطلب فدية 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراح الطفل وتحريره، بحيث يكون جزء من الفدية سبائك ذهبية والجزء الآخر كاش.

وأقنع أحد المتهمين، صديق والدة الطفل، المختطفين بتلبية طلباتهم خشية إلحاق الأذى بنجلها واقترح عليها الذهاب للبنك الخاص بها وتطلب منهم استثناء الحد الأقصى للسحب، وقاموا بسحب مبلغ مالي وقدره تسعمائة وستون ألف جنيها مصريا، ثم اصطحبها لأحد المولات التجارية لشراء السبائك الذهبية.

وأكمل مجري التحريات أن المتهم محمود هيبه شريك البلوغر لوشا طلب شراء 7 سبائك ذهبية كل منها تزن 250 غرام ذهب عيار 24 بإجمالي مبلغ مالي وقدره مليون وستمائة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها مصريا.

وأضاف مجري التحريات في التحقيقات أنه توصل إلى أن المسؤول عن محل الذهب طلب من المتهم شريك البلوغر لوشا تحويل المبلغ المالي على حساب البنك الخاص بالمحل فوافق على ذلك، وأقنع والدة المجني عليها على تحويل المبلغ المالي، ثم ذهب بعدها إلى محل آخر لبيع المشغولات الذهبية وتقابل مع سمير. ف المتهم الثاني في القضية، وبنفس ذات المول التجاري وطلب من المسؤول شراء عدد 2 سبيكة ذهبية تزن مائتي وخمسين جراما لكلًا منها عيار 24 وذلك بإجمال مبلغ 485.500 جنيه مصري.

وأضافت أقوال مجري التحريات أن المتهم، صاحب ذلك المحل، قام بتحويل المبلغ المالي نظير شرائهم للسبائك الذهبية على حساب البنك الخاص بالمحل، حيث قاموا بتحويل تلك المبالغ المالية واصطحب هو المبلغ المالي النقدي والسبائك الذهبية وأوهم والدة الطفل المجني عليه بأنه سوف يقوم بتسليمها للجناة مقابل إطلاق سراح نجلها وظل المتهم أحمد. ن باحتجاز الطفل المختطف بداخل الشقة حتى أمر المتهم محمود. ع المتهم رمضان. م بإحضار الطفل من الشقة وإطلاق سراحه عقب الاستيلاء على الفدية.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة كانت في تمام الساعة 12 صباحا بالطريق السياحي دائرة القسم وتم احتجاز الطفل بالعقار 210 حدائق الأهرام، كما قام المتهمين بتسلمه بذات التاريخ الساعة 11 مساء تقريبا للمتهم محمود. ع الذي كان برفقة والدة المجني عليها.

وكانت قضت محكمة الجنايات حكما بمعاقبة المتهمين الأول يدعى محمود. ع، والثاني يدعى أحمد. ن، والثالث رمضان. م، والرابع محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، بالسجن 10 سنوات في القضية.

المصدر: "القاهرة 24"