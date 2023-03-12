الهند.. هندوس يقتلون مسلما للاشتباه في حيازته لحوم أبقار والسلطات تعتقل 3 أشخاص

قال مسؤول في الشرطة الهندية إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 رجال في ولاية بيهار الشرقية لصلتهم بمقتل رجل مسلم تعرض للهجوم للاشتباه في حيازته لحوم أبقار.

وتوفي نسيم قرشي (56 عاما) الأسبوع الماضي بعد تعرضه لهجوم من جانب مجموعة متكونة أكثر من 20 شخصا بزعم أنه كان يحمل لحوم أبقار.

وتدخلت السلطات لإنقاذ حياته لكنه فارق الحياة في طريقه إلى المستشفى، بحسب بيان الشرطة.

وتقيد حكومات محلية في عدد من الولايات الهندية بيع واستهلاك هذا النوع من اللحوم، حيث إن الأبقار مقدسة لدى الهندوس.

وتطالب جماعات هندوسية متشددة بحظر كامل لذبح الأبقار في عموم الهند.

وبدأت مجموعات هندوسية نصبت نفسها حارسة للأبقار تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى السلطة عام 2014.

وتخضع بيهار حاليا لإدارة حزب إقليمي بينما يمثل حزب مودي، حزب "بهاراتيا جاناتا"، المعارضة في الولاية.

المصدر: وسائل إعلام هندية