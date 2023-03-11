علاء مبارك يوجه رسالة لإعلامي مصري دعا لأكل لحوم الحمير

رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على إعلامي مصري تساءل عن منع أكل لحوم الحمير والخيول.

وقال علاء مبارك في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "وَالخَيلَ وَالبِغالَ وَالحَميرَ لِتَركَبوها وَزينَةً وَيَخلُقُ ما لا تَعلَمونَ".

وأضاف "لحم حمير إيه بس يا أستاذ تامر! مع كامل احترامي لحضرتك يا ريت نتوخى الدقة والحذر عند تناول هذه المعلومات".

وذكّر علاء مبارك بأن دار الإفتاء المصرية أكدت أن ذبح الحمير وأكلها حرام شرعا.

﴿وَالخَيلَ وَالبِغالَ وَالحَميرَ لِتَركَبوها وَزينَةً وَيَخلُقُ ما لا تَعلَمونَ﴾ …. لحم حمير ايه بس ياأستاذ تامر 😀! مع كامل احترامى لحضرتك يا ريت نتوخي الدقة و الحذر عند تناول هذه المعلومات ؛ أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذبح الحمير وأكلها حرام شرعاً . pic.twitter.com/y4wr8PSAX1 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 10, 2023

وأثار تعليق الإعلامي المصري، تامر أمين، على ضبط جزار باكستاني يبيع لحم الخيل في محافظة الدقهلية جدلا واسعا، حول مشروعية أكل لحم الخيل والحمير.

وقال أمين خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" يوم الأربعاء: "في حدود معلوماتي بيتهيألي لا يوجد مانع ديني من تناول لحوم الحمير والأحصنة، هو إحنا ليه مبنكلش لحم الحمير والأحصنة، لماذا لا يأكل المصريون لحوم الخيول أو الحمير خاصة أنها تباع وتؤكل في دول كثيرة في العالم؟".

ولفت إلى أن لحم الخيل صحي جدا وآمن، وأن لحم الخيل في دول متقدمة يعد من الأطباق غالية الثمن، وفي باريس من أغلى الوجبات.

المصدر: RT