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الملكة رانيا العبد الله تظهر بإطلالة ساحرة في ليلة حنة الأميرة إيمان (صور + فيديو)

مجتمع

الملكة رانيا العبد الله تظهر بإطلالة ساحرة في ليلة حنة الأميرة إيمان (صور + فيديو)
AFP
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ظهرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، بإطلالة ساحرة، في حفلة حنة ابنتها الأميرة إيمان، حيث لفتت الأنظار بفستان وإطلالة أنيقة ورائعة هي الأخرى.

ونشرت الملكة رانيا على حسابها في "إنستغرام"، مجموعة من الصور توثق ليلة حنة إيمان، حيث ظهرت كل من الملكة والأميرة بإطلالتين ساحرتين، وسط تفاعل وتهنئة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من ليلة الحنة، مهنئين العائلة الملكية.

المصدر: RT

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