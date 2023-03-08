الملكة رانيا العبد الله تظهر بإطلالة ساحرة في ليلة حنة الأميرة إيمان (صور + فيديو)

ظهرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، بإطلالة ساحرة، في حفلة حنة ابنتها الأميرة إيمان، حيث لفتت الأنظار بفستان وإطلالة أنيقة ورائعة هي الأخرى.

ونشرت الملكة رانيا على حسابها في "إنستغرام"، مجموعة من الصور توثق ليلة حنة إيمان، حيث ظهرت كل من الملكة والأميرة بإطلالتين ساحرتين، وسط تفاعل وتهنئة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من ليلة الحنة، مهنئين العائلة الملكية.

#حنة سمو الاميرة ايمان ابنة الملك عبدالله ابن الحسين وعدد من الاميرات والمدعوات من مختلف محافظات المملكةً وخطيبة سمو ولي العهد الاميرة رجوة pic.twitter.com/IWuVPddP5W — بسام صوالحة (@bany_hasan) March 8, 2023

حنة الأميرة إيمان بنت عبد الله ملك الأردن..

ما شاء الله الإحتشام سمة الحفل🤍 يؤثرنى تواضع وثقة الاميرات 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/xpq3NcUSK8 — Dr.Eman Ashry (@DrEmmmyashry) March 8, 2023

مش قادرة اتخطى جمال حنة الأميرة ايمان كل شي حلو وبسيط وراقي و عاداتنا وتقاليدنا موجودة😍

الملكة رانيا بتجنن جهدها واهتمامها بالتفاصيل واضح كتير ♥️ https://t.co/ydPufLmozL — Ebtihal Smadi 🔗... ♥️🦂 (@EbtihalSalem) March 8, 2023

المصدر: RT