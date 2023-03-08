الملكة رانيا العبد الله تظهر بإطلالة ساحرة في ليلة حنة الأميرة إيمان (صور + فيديو)
ظهرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، بإطلالة ساحرة، في حفلة حنة ابنتها الأميرة إيمان، حيث لفتت الأنظار بفستان وإطلالة أنيقة ورائعة هي الأخرى.
ونشرت الملكة رانيا على حسابها في "إنستغرام"، مجموعة من الصور توثق ليلة حنة إيمان، حيث ظهرت كل من الملكة والأميرة بإطلالتين ساحرتين، وسط تفاعل وتهنئة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من ليلة الحنة، مهنئين العائلة الملكية.
#حنة سمو الاميرة ايمان ابنة الملك عبدالله ابن الحسين وعدد من الاميرات والمدعوات من مختلف محافظات المملكةً وخطيبة سمو ولي العهد الاميرة رجوة pic.twitter.com/IWuVPddP5W— بسام صوالحة (@bany_hasan) March 8, 2023
حنة الأميرة إيمان بنت عبد الله ملك الأردن..— Dr.Eman Ashry (@DrEmmmyashry) March 8, 2023
ما شاء الله الإحتشام سمة الحفل🤍 يؤثرنى تواضع وثقة الاميرات 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/xpq3NcUSK8
مش قادرة اتخطى جمال حنة الأميرة ايمان كل شي حلو وبسيط وراقي و عاداتنا وتقاليدنا موجودة😍— Ebtihal Smadi 🔗... ♥️🦂 (@EbtihalSalem) March 8, 2023
الملكة رانيا بتجنن جهدها واهتمامها بالتفاصيل واضح كتير ♥️ https://t.co/ydPufLmozL
المصدر: RT