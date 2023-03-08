مصري يمثل تنفيذ جريمة مروعة وسط حراسة أمنية مشددة
قام متهم بقتل زوجته ووالديها وشقيقها وأبنائه في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية بتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة.
وتسبب المتهم البالغ من العمر 40 عاما، في قتل 7 أشخاص في حادث مأساوي أمس، وأجرت جهات التحقيق في الرمل ثان بالإسكندرية معاينة تفصيلية لمسرح الجريمة المأساوية، حيث تبين من المعاينة وجود 7 جثث، بواقع جثتين ذكر وأنثى بصالة الاستقبال، وجثتين بالمطبخ ذكر وأنثى.
وكذلك تبين من المعاينة التي أجرتها جهات التحقيق وجود 3 جثث لأطفال إحداها لطفلة مسجاة على وجهها على أرضية الغرفة، جميعهم داخل غرفة نوم، فيما تبين وجود طفل ناج من الحادث يبلغ من العمر 8 سنوات ويدعى ياسين عثر عليه على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى.
المصدر: القاهرة 24