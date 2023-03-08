مصري يمثل تنفيذ جريمة مروعة وسط حراسة أمنية مشددة

قام متهم بقتل زوجته ووالديها وشقيقها وأبنائه في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية بتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

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وتسبب المتهم البالغ من العمر 40 عاما، في قتل 7 أشخاص في حادث مأساوي أمس، وأجرت جهات التحقيق في الرمل ثان بالإسكندرية معاينة تفصيلية لمسرح الجريمة المأساوية، حيث تبين من المعاينة وجود 7 جثث، بواقع جثتين ذكر وأنثى بصالة الاستقبال، وجثتين بالمطبخ ذكر وأنثى.

وكذلك تبين من المعاينة التي أجرتها جهات التحقيق وجود 3 جثث لأطفال إحداها لطفلة مسجاة على وجهها على أرضية الغرفة، جميعهم داخل غرفة نوم، فيما تبين وجود طفل ناج من الحادث يبلغ من العمر 8 سنوات ويدعى ياسين عثر عليه على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى.

المصدر: القاهرة 24