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عائلة عمانية "تصعق" عاملة منزلية لديها بمفاجأة إنسانية وتثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

عائلة عمانية
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمفاجأة طيبة قدمتها عائلة عمانية لامرأة تعمل لديها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمكافأة عائلة العمانية للعاملة المنزلية لديها، بأن أحضرت لها ابنها الشاب الذي لم تره منذ سنوات إلى سلطنة عمان.

وأظهر مقطع الفيديو أنه بينما كانت العاملة المنزلية جالسة في صالة منزل العائلة، فوجئت بدخول ابنها عليها، لتسارع بكل قوة لاحتضانه، غير مصدقة لما تراه، كما ظهرت العاملة المنزلية، وهي تكيل الشكر لصاحب المنزل على ما قدّمه لها.

وعلق عدد كبير من رواد مواقع التواصل على هذا الموقف الإنساني الذي قامت به العائلة، حيث علق أحدهم قائلا: "والنعم بهذه العائلة الكريمة، وجزاهم الله خيرا واسعدهم مثل ما أسعدوا هذه الأم الكريمة"، وأضاف آخر: "الله يسعده ويوفقه دنيا وآخرة، وجزاه الله خيرا".

المصدر: RT

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