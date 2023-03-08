"مقاوم فلسطيني" في جنين يثير تفاعلا كبيرا خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي (صورة+فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ومقطع فيديو، توثق "بطولة" أحد أفراد المقاومة الفلسطينية في جنين، خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن 6 قتلى وعدد من الإصابات.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث وصفوا المقلتل بـ"البطل" و"الأسد"، مثينن على شجعته وقوته في مواجهة القوات الإسرائيلية.

بطل من ابطال #جنين اثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني عصر اليوم pic.twitter.com/F6E1d0D7QX — ابو مالك آلفلسطيني🇵🇸 (@malk_gaza) March 7, 2023

أسد — Sereen 𓂆🇵🇸 (@ser10een) March 7, 2023

مقاوم فلسطيني يطلق النار من النافذة في مواجهة قوات الإحتلال الصهيوني المقتحمة لمخيم #جنين في الضفة الغربية 🇵🇸 pic.twitter.com/fRJphXgD1n — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) March 8, 2023

وأمس الثلاثاء، دارت اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين بمدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي"، في حين أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح.

المصدر: RT