"مقاوم فلسطيني" في جنين يثير تفاعلا كبيرا خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي (صورة+فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ومقطع فيديو، توثق "بطولة" أحد أفراد المقاومة الفلسطينية في جنين، خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن 6 قتلى وعدد من الإصابات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث وصفوا المقلتل بـ"البطل" و"الأسد"، مثينن على شجعته وقوته في مواجهة القوات الإسرائيلية.
بطل من ابطال #جنين اثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني عصر اليوم pic.twitter.com/F6E1d0D7QX— ابو مالك آلفلسطيني🇵🇸 (@malk_gaza) March 7, 2023
أسد— Sereen 𓂆🇵🇸 (@ser10een) March 7, 2023
مقاوم فلسطيني يطلق النار من النافذة في مواجهة قوات الإحتلال الصهيوني المقتحمة لمخيم #جنين في الضفة الغربية 🇵🇸 pic.twitter.com/fRJphXgD1n— الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) March 8, 2023
وأمس الثلاثاء، دارت اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين بمدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي"، في حين أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح.
المصدر: RT