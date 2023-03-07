الحكم بحبس مدرس مصري 7 سنوات لهتكه عرض 14 فتاة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مدرس لغة عربية بالسجن 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض طالبات في أماكن عامة وخاصة كـ فصول وبيوتهن في إحدى المدارس بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

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وجاء في التحقيقات أن المدرس المتهم قام بإتيان طلاب وطالبات بأمور وإيحاءات وتلميحات وجنسية وإباحية وكان ذلك بالإشارة والقول والفعل بقصد الحصول منهن على منفعة ذات طبيعة جنسية حال كونه ممن لهم سلطة دراسية عليهن.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة المدرس للمحاكمة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لاتهامه بهتك عرض المجنى عليهن بالقوة وذلك بأن قام بملامسة مواطن العفة من جسدهن مستغلًا خوفهن من بطشه وذلك حال كونه متولى ملاحظتهن.

كما جاء في أمر الإحالة أن المدرس المتهم تعرض للمجني عليهن الأطفال وكان ذلك في أماكن عامة وخاصة فصول، بيوتهن بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكان ذلك بالإشارة والقول والفعل بقصد الحصول منهن على منفعة ذات طبيعة جنسية حال كونه ممن لهم سلطة دراسية عليهن.

وبناء على ما تقدم أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات عين شمس بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام ومرفق قائمة بأدلة الثبوت مع سرعة ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة محاكمته.

قبل أن تقضي محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مدرس اللغة العربية المتهم بالسجن 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض طالبات في أماكن عامة وخاصة.

المصدر: القاهرة 24