مصري يرتكب جريمة مرعبة بحق 7 من أفراد أسرته

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل جريمة بشعة ارتكبها مواطن مصري نتج عنها مقتل عدد كبير من أسرته.

إقرأ المزيد

وقام الزوج خلال التصالح مع زوجته بعد خلافات زوجية عابرة في حضور أفراد أسرتها وأبنائه، اشتد الخلاف وأطلق الزوج طلقات نارية من سلاحه مما تسبب في مقتل 7 أشخاص.

وعقب سماع الجيران دوي الرصاص تعالت صرخات الجميع، ودخلوا إلى محل الحادث ليجدوا 7 قتلى وهم كل من: الزوجة ووالدها ووالدتها وشقيقها و3 أطفال هم الأبناء، فيما أصيب ثامن وهو شقيق الزوجة، وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة.

وعلى الفور أبلغ الجيران القوات الأمنية التي توجهت على الفور لموقع البلاغ، وتم التحفظ على الزوج مرتكب الواقعة الذي سلم نفسه للشرطة.

وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الضحايا للمستشفى وجارٍ ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة وكشف تفاصيل الحادث والعرض على الجهات المختصة للمعاينة.

المصدر: القاهرة 24