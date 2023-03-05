وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل صاحبة أشهر أغاني شهر رمضان

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل، عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، نشرت بوسي شلبي صورة لشريفة، معلقة بالقول: "توفيت إلى رحمة الله أم البطل الفنانة شريفة فاضل، وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الإمام الشافعي".

وتعد أغنية "تم البدري بدري" للفنانة شريفة فاضل، إحدى أبرز أغاني وداع رمضان.

وكان قد كتبها الشاعر عبد الفتاح مصطفى واصفا حالة الوداع الحزين التي تتملك المصريين والعرب برحيل شهر رمضان، ولحنها الموسيقار عبد العظيم محمد، وغنتها المطربة شريفة فاضل في بداية مشوارها الفني، وقد أتقنتها في ثلاثة أيام.

وتنازل كل من عبد الفتاح مصطفي وشريفة فاضل عن أجرهما عن الأغنية، وكان 15 جنيها لكل منهما إكراما لشهر رمضان المعظم.

و أصبحت أغنية "والله لسه بدرى يا شهر الصيام" من يوم إذاعتها في الستينيات،أغنية الأيام الأخيرة من رمضان وتغنى في أواخر الشهر الفضيل.

المصدر: "القاهرة 24"