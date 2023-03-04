45 ثانية رعب في قلوب المصريين.. تفاصيل جريمة بشعة في الشارع العام بمصر

جريمة بشعة رصدها فيديو 45 ثانية في محافظة الفيوم في مصر، راح ضحيتها محام، عندما أقدم شخص على قتله أمام زوجته بالطريق العام، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

إقرأ المزيد

تعود تفاصيل الواقعة، عقب تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة مقتل محام على يد جاره بمدينة الفيوم، وتبين أن الضحية كان يجلس أمام منزله مع زوجته، ليخرج جاره ويسدد له ضربات بالفأس على رأسه ورقبته، ليتم الامساك بالقاتل بينما كان المجني عليه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

التحريات الأولية كشفت أن المتهم كان دائم التعدي على والدته بالضرب، فيما تدخل المجني عليه عدة مرات لحماية الأم من بطش ابنها، فقرر الجاني الانتقام منه، وما أن رآه جالسًا أمام منزله، حتى هاجمه وأنهى حياته.

وتلقت قوات الأمن بلاغا بمقتل أربعيني في وضح النهار بطريقة بشعة بقرية الإعلام بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم وتبين مصرع شخص يدعى سيد عويس خلف، في العقد الرابع من العمر، على يد جاره، حيث كان يجلس المجني عليه أمام منزله مع زوجته وهاجمه جاره من الخلف، حيث سدد له عدة ضربات قوية بفأس ضخم، فلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وسط صراخ زوجة المجني عليه التي أصيبت بحالة من الهلع والفزع.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان الجريمة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير بأسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن فور الانتهاء من التشريح وإنهاء الإجراءات القانونية.

وكشف أحد أهالي قرية الإعلام التابعة لمحافظة الفيوم، تفاصيل وفاة المحامي، وذلك بعد التعدي عليه بطريقة وحشية بفأس زراعي خلال جلوسه أمام منزله رفقة زوجته وأولاده.

وقال ذكي، أحد جيران المجني عليه، إن الراحل كان حسن السيرة وطيب الخلق، وكان جميع أهالي القرية يحبونه ولم يُغضب أحدا أبدا طوال حياته، مشيرا إلى أن الطريقة التي توفي بها كانت مفاجئة للجميع، والجميع حزن عليه.

ومن جانبها كشفت زوجة المجني عليه أنه لقي مصرعه على يد جاره الذي غدر به، مشيرة إلى أنه قبل 4 سنوات حاول زوجها المجني عليه الصلح بين شقيقة المتهم وزوجها، وبالفعل تمكن من الصلح بينهما.

وأضافت: المتهم منذ ذلك الوقت بيت النية لقتل زوجي، وفي يوم الواقعة اعتدى عليه المتهم بفأس زراعية خلال جلوسه أمام المنزل، مضيفة: وإحنا قاعدين طلب مني أعملّه كوباية شاي لكن ملحقتش، لقيت المتهم جاي بفأس ونزل على راسه من ورا ضرب جامد لحد ما توفي.

كما أشارت زوجة المحامي المجني عليه بالفيوم، إلى أن نجلها حاول الدفاع عن والده خلال اعتداء المتهم عليه بالضرب، إلا أن المتهم دفعه بشدة وتسبب له في إصابات، مضيفة: إحنا جيران وطول عمرنا كنّا بنساعدهم منعرفش إن جوّاهم الغل دا كله من ناحيتنا.

المصدر: RT