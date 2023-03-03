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غضب في العراق بعد فيديو عرقلة سيارة إسعاف.. والداخلية تصدر بيانا!

مجتمع

غضب في العراق بعد فيديو عرقلة سيارة إسعاف.. والداخلية تصدر بيانا!
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فجر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتراض سيارة إسعاف من قبل إحدى السيارات العابرة وسط مدينة كركوك غضبا واسعا في العراق.

وأثار التصرف المشين للسائق الذي كان مصرا على عرقلة سيارة الإسعاف، سخطا في صفوف النشطاء، الذين طالبوا بتدخل عاجل من قبل السلطات المعنية والقبض عليه مع إنزال أشد عقوبة بحقه.

على إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا جاء فيه أنه بتوجيه من الوزير قامت قيادة شرطة كركوك باعتقال المتهم.

وقال البيان: "بعد جمع المعلومات عن قيام سائق عجلة باعتراض سير عجلة إسعاف تابعة لرئاسة صحة كركوك أثناء أداء الواجب والتجاوز عليها وسط الشارع، تم متابعة المشتبه به بالطائرات المسيرة وتحديد محل تواجده وبتوجيه من السيد وزير الداخلية، تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة بلدة كركوك ومكافحة الإجرام وقوة الاقتحام والنجدة والدوريات وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة كركوك".

وأضاف: "وتمكنت مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات من إلقاء القبض على المتهم، بعد أن استخدمت إمكانياتها بالطائرات المسيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة (240) ق ع ابتداءا، لينال جزاءه العادل ويكون عبرة لكل من يسيء إلى مؤسسات الدولة والعاملين عليها".

المصدر: RT

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