سؤال حول "سفاح القربى" يطيح بأستاذ جامعي في باكستان

تم فصل الأستاذ الجامعي خير بشار من جامعة كومساتس في إسلام آباد ووضعه على القائمة السوداء بعد طرحه سؤالا في امتحان لطلاب الهندسة الكهربائية حول آرائهم بشأن "سفاح القربى".

وجاء في سؤال الامتحان للأستاذ الجامعي ما أسماه "سيناريو جولي ومارك" The Julie and Mark Scenario، عرض فيه موقفا افتراضيا بين أخ وأخته، وطلب الأستاذ أن يطرح الطلبة رأيهم في القضية، وما إذا كانوا مع أو ضد، مع توضيح الأسباب وطرح أمثلة من المعارف والآراء الشخصية للطلبة في 300 كلمة وأربع فقرات تتضمن: مقدمة، مضمون، استنتاج.

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أثار الامتحان وصورته التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في جميع الأوساط بباكستان، بدءا من الأوساط الاجتماعية والدينية والجامعية وانتهاء بأوساط الشخصيات العامة والسياسيين.

وجاء في رسالة من مسؤول جامعي: "إن محتوى الاختبار مرفوض للغاية، ويتعارض تماما مع قوانين المناهج في جمهورية باكستان الإسلامية، وتسبب في اضطرابات بين أسر الطلاب"، فيما قال التحقيق إن الاختبار مع السؤال المسيء قد أعطي لطلبة مرحلة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في 4 و5 ديسمبر، وتم فصل الأستاذ الجامعي في 5 يناير.

إلا أن الأمر لم يهدأ عند هذا الحد، وأعلنت الحكومة الباكستانية عن "صدمتها"، ووضعت القضية من بين "أولوياتها القصوى"، حيث صرح رئيس جناح المحامين في الحزب الأيديولوجي الباكستاني بأن الأسئلة المبتذلة تضر بالمشاعر الدينية.

على مواقع التواصل الاجتماعي لا زال الجدل محتدما بين أقلية يرون أن الأستاذ الجامعي لديه الحرية في التفكير خارج الأطر الدينية والتقاليد، وأغلبية ترى أن الأستاذ الجامعي وأسئلته يطعنون المجتمع الباكستاني في ثوابته ومعتقداته وعاداته وتقاليده.

المصدر: The Print