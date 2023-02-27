حرصا على صحة العرسان.. عقوبة صارمة تنتظر المقبلين على الزواج في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، عقوبة التزوير أو التلاعب بشهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

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وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في منشور له على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن شهادة الفحص الطبي يتم إصدارها مؤمنة وموثقة من خلال الـ QR Code لمنع التلاعب والتزوير.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عقوبة تزوير شهادة الزواج هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وعقوبة استخدامها هي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، لن يتم توثيق عقد الزواج عند المأذون الشرعي أو في الكنائس إلا بشهادة الفحص الطبي بدءا من يوم 26 فبراير 2023.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، أن مدة سريان الشهادة 6 أشهر من تاريخ إجراء الفحص، حيث تظهر نتيجة التحاليل بحد أقصى 14 يوما من تاريخ إجراء الفحص.

وأضاف متحدث وزارة الصحة والسكان، أنه لا يمكن إجراء فحوصات المقبلين على الزواج في المراكز الصحية الخاصة، ويجب إجراؤها داخل مراكز وزارة الصحة والسكان المعتمدة.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن النظام القديم للفحص كان عبارة عن كشف عام دون إجراء أي تحاليل، أما الآن فتم إضافة عدد من الفحوصات المعملية منها ما هو مرتبط بالأمراض الوراثية

المصدر: القاهرة 24