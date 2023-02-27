 
مباشر

الجزائر.. إنقاذ 11 تلميذا تعرضوا للتسمم بالغاز

مجتمع

الجزائر.. إنقاذ 11 تلميذا تعرضوا للتسمم بالغاز
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utte

تدخلت مصالح الحماية المدنية في الجزائر لإسعاف 11 تلميذا ومعلمتهم في ابتدائية شتيوي محمد بالشلالة الظهرانية في ولاية البيض.

إقرأ المزيد
الجزائر.. فتح تحقيق
الجزائر.. فتح تحقيق "معمق وعاجل" في قضية تسمم عشرات التلاميذ في سعيدة

وذكر موقع "النهار" أن الضحايا نقلوا إلى المؤسسة العامة للصحة الجوارية في دائرة الشلالة، وأنهم كانوا قد تعرضوا للاختناق، بعد استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة صرف الدخان لمدفأة داخل القسم.

وأشار إلى أن جميع التلاميذ بصحة جيدة بعد تلقيهم للإسعافات وخضوعهم للمراقبة الطبية اللازمة.

المصدر: "النهار"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا