الجزائر.. إنقاذ 11 تلميذا تعرضوا للتسمم بالغاز

تدخلت مصالح الحماية المدنية في الجزائر لإسعاف 11 تلميذا ومعلمتهم في ابتدائية شتيوي محمد بالشلالة الظهرانية في ولاية البيض.

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وذكر موقع "النهار" أن الضحايا نقلوا إلى المؤسسة العامة للصحة الجوارية في دائرة الشلالة، وأنهم كانوا قد تعرضوا للاختناق، بعد استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة صرف الدخان لمدفأة داخل القسم.

وأشار إلى أن جميع التلاميذ بصحة جيدة بعد تلقيهم للإسعافات وخضوعهم للمراقبة الطبية اللازمة.

المصدر: "النهار"