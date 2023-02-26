مصر.. السجن 15 عاما للمدان في قضية "أحداث محمد محمود"

حكمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن 15 عاما على أحمد علاء الدين عبد الرحمن، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث محمد محمود".

وإضافة إلى السجن ألزمت الدائرة الثالثة إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

محكمة جنايات القاهرة، كانت قضت في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ 8 آخرين، وسنة مع الأشغال الشاقة لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل.

المصدر: "الفجر"