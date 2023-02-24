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أستاذ في الطب النفسي: 25 مليون مصري مصابون بأمراض نفسية

مجتمع

أستاذ في الطب النفسي: 25 مليون مصري مصابون بأمراض نفسية
AFP
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أشار الدكتور محمد المهدي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الأزهر إلى أنه وفقا لمسح شامل أجري سنة 2017، يعاني 25 مليون مصري من أمراض نفسية.

وأوضح الخبير، أن نسب الأمراض النفسية في أي مجتمع 25%، إلا أن 0.4% منهم يلجؤون إلى العلاج النفسي، كما أن من لا يلجؤون للعلاج يتحول المرض إلى مرض مزمن.

وأشار أن النسبة الأكبر من هذه النسبة تكون للإكتئاب بـ43% من المرضى النفسيين، وهذا يفسر حالة الشكوى واللامبالاة. 

وأكد أن التأزم النفسي هي المرحلة التي تسبق المرض النفسي، وهناك نسبة كبيرة منها في المجتمع المصري، حيث إنهم يلجؤون إلى المشايخ والمعالجين الشعبين الدجالين والمشعوذين، وهناك وصمة تعرف بوصمة المرض النفسي.

وشدد أن الاضطرابات النفسية بين المواطنين في القرى أكثر من المدن.

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المصدر: "مصر تايمز"

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