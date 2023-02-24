المغرب.. فيديو سرقة يستنفر الأمن بمدينة طنجة (فيديو)

تفاعل أمن طنجة المغربية مع مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، وثق محاولة سرقة بالشارع العام بحي دار مويكنة بطنجة.

وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، حيث تم توقيف المشتبه به الذي ظهر في الفيديو.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به البالغ من العمر 18 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وملابسات القضية.

وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات مازالات جارية بغرض توقيف شخص آخر يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: "هسبريس"