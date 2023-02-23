المؤبد لأردني وزوجته الأمريكية قتلا طفلهما بالتبني بالماء الساخن

أصدرت محكمة أردنية يوم الخميس حكما بالسجن مدى الحياة على أردني وزوجته الأمريكية بعد إدانتهما بقتل طفلهما بالتبني بالماء الساخن.

وقال مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكما مشددا بالسجن المؤبد بحق أردني (44 عاما) وزوجته الأمريكية (38 عاما) بعد إدانتهما بقتل ابنها بالتبني (8 أعوام)".

وأضاف أنهما عذبا الطفل بالماء الساخن داخل حوض الاستحمام لساعات حتى فارق الحياة في يونيو 2021.

وأدين الزوجان بـ"القتل مع تعذيب المقتول بشراسة"، لذلك طبقت في حقهما العقوبة الأشد وفقا للمصدر.

ووفقا للائحة الإتهام فإن المدانين المتزوجين منذ العام 2009 ويعيشان في الأردن، وإثر عدم قدرة الزوجة على الإنجاب تبنيا في 2016 أربعة أطفال (ثلاثة ذكور وبنت) من كولومبيا.

ووفقا للائحة الاتهام تعرض الأطفال، المجني عليه (8 أعوام) وشقيقيه (5 أعوام و9 أعوام) وشقيقتهم (11 عاما)، وبشكل شبه يومي للضرب والتعنيف بعصي خشبية وسكب الماء الساخن.

وفي يونيو 2021 وبسبب تدني العلامات المدرسية للضحية، قام المتهمان بإدخاله إلى الحمام وسكبا الماء الساخن على جسمه حتى تأكدا أنه شارف على الموت، ثم اتصلا بالإسعاف ونقلاه إلى مستشفى حيث فارق الحياة.

ولدى تشريح جثته تبين أنه مصاب بكدمات نتيجة الضرب وحروق شملت معظم الجسم، فتم فحص الأطفال الثلاثة الآخرين وضبط المدانين ومحاكمتهما.

المصدر: أ ف ب