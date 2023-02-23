أحرق الإنجيل.. تفاصيل قضية "البرنس المصري" بعد حبسه 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان (صور)

قضت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية بحبس المتهم أسامة. م، الشهير بـ"البرنس المصري" ثلاث سنوات مع الشغل، بعد إدانته بازدراء الدين المسيحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري إن الواقعة بدأت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لـ"تيك توكر" يدعى "البرنس المصري" يصوّر فيديوهات وهو يرتدي ملابس كهنوتية ومعه صليب، حيث ظهر وهو يتعمد إهانة الدين المسيحي، ورموزه المقدسة إهانة واضحة بالألفاظ والحركات غير اللائقة، ما أثار غضب واستياء الكثير من الأقباط والمسلمين، وذلك بسبب الفيديوهات التي قدمها على حسابه الشخصي بتطبيق "تيك توك".

وجاء بتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء، لإهانة الديانة المسيحية، وكانت أبرز التعليقات: "على فكرة أي مساس برجال الدين يعني مش رجولة منك أو أنت فاكر هتجيب نسبة مشاهدات لا دا أنت هتاخذ غضب ربنا كتير الناس دول بيتعاملوا مع ربنا مباشرة فبلاش تهين نفسك وتهين عيلتك وتهين بلدك ربنا موجود".

وعلق آخر: "حرام عليك محدش فينا هيحبك وأنت بتعمل كدا راجع نفسك وامسح الفيديوهات دي".

وكان النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يُدعى "البرنس المصري"، والمتضمنة ازدراء للدين المسيحي.

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لقّب بـ"البرنس المصري" والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وأعدت إدارة البيان تقريرا مفصلا بما تم تداوله من مقاطع بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضد مرتكب تلك الجرائم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري