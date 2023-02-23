الجزائر.. توقيف امرأتين حاولتا اختطاف طفلة

قبضت الشرطة الجزائرية على امرأتين حاولتا اختطاف طفلة من أمام مدرسة ابتدائية، إضافة إلى استدراج طفل آخر.

وذكرت قناة "النهار" أن "الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعطاف في ولاية عين الدفلى، تمكنت من توقيف المرأتين متلبستين باختطاف الطفلة في منطقة المخفي بالماين".

ونقلت عن مصدر أمني أن "المرأتين حاولتا اختطاف الطفلة من أمام المدرسة، كما حاولتا استدراج طفل آخر إلا انهما فشلتا في ذلك".

وأوضح المصدر أن "الموقوفتين في الثلاثينيات من العمر، وكانتا تستقلان سيارة تحمل لوحة الجزائر العاصمة، وأن جيران الطفلة أخبروا الدرك الوطني".

ونقلت القناة عن شهود أن الحادثة وقعت قرب منزل الطفلة وأثناء عودتها من المدرسة.

المصدر: "النهار"