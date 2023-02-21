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أمير سعودي يعزف على البيانو ومعه الفنانة أسيل عمران استعدادا لليوم الوطني (فيديو)

مجتمع

أمير سعودي يعزف على البيانو ومعه الفنانة أسيل عمران استعدادا لليوم الوطني (فيديو)
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد وهو يعزف على البيانو بشكل محترف، وأمامه الفنانة أسيل عمران تردد كلمات أغنية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث ظهرت أسيل عمران وهي تردد كلمات إحدى الأغاني، فيما يقوم الأمير مساعد بإعطائها التوجيهات وتدريبها،  في إطار التجهيز لإحدى البروفات على ما يبدو.


جدير بالذكر أن الفنانة أسيل تقوم بعمل بروفات "معلقاتنا امتداد أمجاد"، وهو أول عملٍ مسرحي شعري غنائي، ويأتي احتفاء بـ "يوم التأسيس" للسعودية، الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام تحت إشراف الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

المصدر: RT

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