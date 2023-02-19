حارس الفنانة اللبنانية إليسا يثير ضجة لسوء تصرفه مع أحد معجبيها في الكويت.. (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية إليسا متخفية ويحيط بها عدد من الأشخاص، فيما هاجم حارسها الشخصي أحد معجبيها حين حاول الاقتراب منها.

ونشر حساب باسم "مشاهير الشرق الأوسط" مختص بأخبار المشاهير مقطع الفيديو في "تويتر"، حيث ظهرت إليسا وهي ترتدي "جاكيتة" سوداء فوق فستان سهرة، ويحيط بها عدد من الأشخاص والحراس الشخصيين خلال دخولها إلى أحد المباني.

كما ظهر في المقطع حارسها الشخصي وهو يدفع أحد المعجبين بقوة أثناء محاولته الاقتراب من النجمة إليسا.

وكتب حساب "مشاهير الشرق الأوسط" تعليقا على المقطع: "انتشار مقطع فيديو بعنوان: النجمة إليسا متخفيه هروبا من معجبيها في الكويت وهجوم الحارس الشخصي على أحد المعجبين !!! ماهو تعليقكم على تصرفات الـbodyguard?!"

هروب اليسا هذا غير صحيح

لانو الناس و بالذات معجبيها يعرفون فريق عملها والي معها ممكن السبب لدواعي امنية



بس تصرفات الحارس غير لائقة ! — مشاهير الشرق الأوسط (@CelebMiddleEast) February 18, 2023

وأضاف في تدوينة أخرى بهذا الخصوص، قال فيها: "هروب إليسا هذا غير صحيح لانو الناس وبالذات معجبيها يعرفون فريق عملها والي معها ممكن السبب لدواعي أمنية بس تصرفات الحارس غير لائقة !".

هذا وأثار مقطع الفيديو ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتباينا في الآراء، حيث قال أحدهم معلقا: "ولا أوقح منها ، ترا لو فايتة لحالا مع مدير أعمالا ما كان حدا انتبهلا بس فايتة مع وفد كأنها رئيسة الدولة"، في حين كتب آخر: "هيدا شغلو عفكرة، يعني أنا فان (معجب) و فهم أوقات الفانز واقفين بنص الطريق وبدن يعملو المستحيل ليتصوروا، بس الفنان فيو يرفض يتصور و الحارس شغلتو يفتح الطريق قدامها".

ولا اوقح منها ، ترا لو فايتة لحالا مع مدير اعمالا ماكان حدا انتبهلا بس فايتة مع وفد كأنها رئيسة الدولة — Sandy Toronto 🇨🇦 (@momo_toronto) February 19, 2023

هيدا شغلو عفكرة، يعني انا فان و بفهم اوقات الفانز واقفين بنص الطريق و بدن يعملو المستحيل ليتصوروا، بس الفنان فيو يرفض يتصور و الحارس شغلتو يفتح الطريق قدامها. — khatchig🍋🌿 (@khatchiig) February 19, 2023

المصدر: RT