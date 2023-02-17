طفل سوري يوجه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ بعد موقفه "الكريم" بلقاء رونالدو (فيديو)

وجه طفل سوري يتيم رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، ردا على تفاعله مع مقطع فيديو عبر فيه الطفل عن إعجابه بنادي النصر، وحلمه بمشاهدة كريستيانو رونالدو.

وأعرب الطفل السوري عبر مقطع فيديو متداول عن شكره الكبير لرئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بعد أن عبر الأخير عن استعداده لتحقيق أمنية الطفل بلقاء لاعب ناديه المفضل النصر، كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT