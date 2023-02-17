مصر.. اعتقال أمريكي حاول الهروب إلى تركيا بعد قتله زوجته بطريقة مروعة

أقدم مواطن أمريكي على قتل زوجته المصرية بطريقة مروعة، حيث حاول الهرب إلى تركيا بعد قتلها في محافظة المنوفية مدعيا بأنها توفيت بحادث سير.

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وقال الزوج الذي يحمل الجنسية الأمريكية إنه حاول الهروب بعد تنفيذ جريمة القتل العمد، وقال أنه لم يقصد قتلها ولكنه تعدى عليها بالضرب المبرح بـ 12 لكمة على سرير غرفة النوم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح مأمورية تابعة لمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على مواطن مصري متهم في قضية قتل زوجته بشبين الكوم، قبل مغادرته البلاد والسفر من مطار القاهرة الدولي.

وأكد مصدر أن المتهم لا يعمل ويحمل الجنسية الأمريكية، كان في إجازة مع أسرته في شبين الكوم ونشب بينه وبين زوجته 30 عاما خلاف، فانهال عليها ضربا حتى فارقت الحياة وادعى أنها توفيت إثر حادث في طريق شبين الكوم الشهداء أثناء الذهاب لأسرتها.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم من كشف ملابسات القضية، والقبض على المتهم قبل مرور 24 ساعة من وقوعها، ومنعه من السفر بعد حجز تذكرة للهروب والعودة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب محاولته تضليل قوات الشرطة بادعاء وفاة زوجته في حادث تصادم سيارته بعمود كهرباء، ولكن الإصابات كانت مخالفة تماما للحادث.

المصدر: القاهرة 24