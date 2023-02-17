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طائر ينقذ أسرة من الزلزال المدمر في تركيا (فيديو)

مجتمع

طائر ينقذ أسرة من الزلزال المدمر في تركيا (فيديو)
AFP
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في قصة مثيرة، كشفت وكالة "الأناضول" أن طائرا منزليا، أنقذ أسرة في ولاية عثمانية التركية من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.


وأفادت "الأناضول" بنجاة أسرة من الزلزال بفضل طائر "الببغاء" الذي يقومون بتربيته.

وأشارت إلى أن الأسرة استيقظت على الأصوات غير العادية التي أصدرها قبل وقوع الزلزال بلحظات في ولاية العثمانية التركية مما ساعدهم على الخروج من المنزل.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: "الأناضول"

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