المستشار تركي آل الشيخ يعلق على فيديو لطفل سوري يتيم تمنى لقاء رونالدو

تفاعل رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو لطفل سوري يتيم يدعى "ربيع"، تمنى لقاء لاعب ناديه المفضل النصر كريستيانو رونالدو .



ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو ظهر فيه الطفل مع الإعلامي الإماراتي منذر المزكي الشامسي، حيث قال أعرب الطفل عن حبه لكره القدم، وأنه يتمنى لو أخذه والداه إلى الملعب لمشاهدة ناديه ولاعبه المفضل، لكن أباه ميت.

وكتب آل الشيخ معلقا: "يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلا فيك أنت ووالدتك معك..يا أهل الخير من يوصلني فيه؟"

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

المصدر: RT