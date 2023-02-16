"رسموا جدراناً مثل المصريين القدماء".. كيف نفذت أكبر عملية نصب في تاريخ الآثار المصرية؟

علق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفي وزيري، على واقعة مقبرة بني سويف المزيفة دبرتها مجموعة استخدمت حيلة جديدة للنصب.

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فقد جهز نصابون محترفون مكانا هو عبارة عن شكل مقبرة أثرية أسفل الأرض منقوشة وجدرانها مرسومة بالكامل بمحافظة بني سويف.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في فيديو له من داخل المقبرة، إنه تم الإبلاغ بوجود مقبرة أثرية لكنها مقبرة غير حقيقية وحتى التابوت الموجود بداخلها مصنوع من الفايبر.

وأشار وزيري إلى أن أشخاصا ادعوا وجود سبايك ذهب لكن اتضح أن جميعها من الجبس. وأكد أن التماثيل شكلية من الجبس، وكل اللي موجود عبارة عن نَصب، ولا توجد أي حاجة أثرية. حتى النقوش لا تليق ولا تمت للأصل بشيء، مناظر النقوش كلها رسومات حديثة في سنة أو أقل، وكلها لا تمت للواقع بشيء كلها من كتب وتآليف ومناظر ساذجة.

ووجّه وزيري نصيحة للمواطنين قائلا: نصيحة لكل الطماعين ما تقعوش فريسة في أيدي النصابين.

المصدر: القاهرة 24