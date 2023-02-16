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السعودية.. لحظات مؤثرة بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله (فيديوهات + صور)

مجتمع

السعودية.. لحظات مؤثرة بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله (فيديوهات + صور)
Sputnik
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورلاحتفاء الفريق الطبي السعودي بصحوة "سلمان" بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني، ولقاء الأسرة مع طفليهما.



وأظهر مقطع فيديو الطبيب وهو يداعب الطفل الصغير، كما وثق مقطع فيديو اللحظات المؤثرة للقاء أسرة التوأم السيامي اليمني بطفليهما "سلمان و عبد الله" بعد نجاح العملية.

ونجحت عملية فصل التوأم "سلمان وعبدالله"، وظهر والدهما في مقطع سابق وهو يقبل الطبيب، كما أصر على تقبيل رأسه، إلا أن الأخير رفض، قائلا :" وصل وصل"، في إشارة إلى أنه فعل واجبه.

المصدر: RT

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