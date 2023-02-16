السعودية.. لحظات مؤثرة بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله (فيديوهات + صور)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورلاحتفاء الفريق الطبي السعودي بصحوة "سلمان" بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني، ولقاء الأسرة مع طفليهما.





وأظهر مقطع فيديو الطبيب وهو يداعب الطفل الصغير، كما وثق مقطع فيديو اللحظات المؤثرة للقاء أسرة التوأم السيامي اليمني بطفليهما "سلمان و عبد الله" بعد نجاح العملية.

بعد عملية #التوام_السيامي_اليمني عبدالله وسلمان ..

الدكتور عبدالله الربيعة إلى جانب الطفل #سلمان مباشرة بعد العملية لحظة نزع التنفس الصناعي وإفاقته .. pic.twitter.com/Pdq0QTk5Ik — خلف الخلف (@klf_tv) February 16, 2023

فيديو | لقاء أسرة #التوأم_السيامي_اليمني بطفليهما "سلمان و عبد الله" بعد نجاح العملية #الإخباريةpic.twitter.com/iu8fHYFiZu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود يحفطهم الله



نجاح فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت ما يقارب 8 ساعات تقريباً #التوام_السيامي_اليمنيpic.twitter.com/da34Fn6cx4 — محمد بن علي (@md90am) February 16, 2023

ونجحت عملية فصل التوأم "سلمان وعبدالله"، وظهر والدهما في مقطع سابق وهو يقبل الطبيب، كما أصر على تقبيل رأسه، إلا أن الأخير رفض، قائلا :" وصل وصل"، في إشارة إلى أنه فعل واجبه.

المصدر: RT