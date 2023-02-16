نحو 2 مليون دولار.. أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بطريقة جهنمية! (صور)

أقدمت سيدة أردنية على القيام بعملية نصب واحتيال على مبلغ تأمين على الحياة قيمته 1.5 مليون دينار (نحو مليوني دولار أمريكي) لتخدع بذلك 3 شركات تأمين.

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واشترك مع السيدة التي تدعى "البتول"، أشخاص آخرون يعملون في الطب الشرعي ومستشفيات خاصة في شرق عمان، بلغ عددهم نحو 8 أشخاص تم توقيف 6 منهم، بمن فيهم الأب، الذي يعمل في قطاع السياحة.

وقامت السيدة بالتأمين على الحياة لدى 3 شركات أردنية، وهي "المجموعة العربية الأوروبية للتأمين"، وشركة "الأولى للتأمين" (سوليدرتي)، و"الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة" (اليكو).

وبعد فترة وجيزة، وتحديدا في شهر أكتوبر، أعلن عن وفاتها وبدأت تجهز الأوراق المطلوبة للحصول على مبلغ التأمين عن طريق عدد من المحامين.

دفنت لعبة في قبرها لإخفاء جريمة "نصب وإحتيال".



بخطة شيطانية، قامت سيدة من #الأردن بالنصب عثلاث شركات تأمين بمبلغ مليون ونص، المليون دينار بوصل تأمين على الحياة.



السيدة وبالإشتراك مع آخرين قاموا بفتح بيت عزاء بعد دفن "لعبة" بحجم إنسان بقبر حمل شاهداً بإسمها.!

ما هذا يا عالم. 🙄 pic.twitter.com/ElVd3sO92v — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) February 16, 2023

وتبين خلال الإجراءات التي اتخذتها شركات التأمين أن السيدة استطاعت الحصول على شهادة وفاة، وتمت مراسم الدفن والعزاء بشكلها الاعتيادي، وليتبين لاحقا أنها حية ترزق، والواقعة مجرد مسرحية لإخفاء جريمة نصب واحتيال.

حيث تولد الشك لدى العاملين في شركات التأمين، خاصة عند عدم الحصول على الملف الطبي للسيدة، فقامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بحادثة الوفاة ليتبين أنه لا صحة لها

وبنبش القبر الذي دفنت فيه السيدة، تم العثور على دمية بلاستيكية.

المصدر: وكالات