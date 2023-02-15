إعلامية عراقية ترد على أنباء القبض عليها بتهمة "الفعل الفاضح"

توعدت الإعلامية العراقية، همسة ماجد، مروجي شائعة القبض عليها بتهمة "الفعل الفاضح"، باللجوء إلى القضاء لمحاسبتهم، وذلك بعد انتشار هذه الشائعة على كثير من المواقع الإخبارية.

ونشرت همسة ماجد عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة متداولة لمذكرة قانونية، أكدت أنها مزورة.

وتضمنت المذكرة تفاصيل القبض عليها والتهمة المنسوبة إليها.

وقالت همسة ماجد ردا على نشر هذه الوثيقة القضائية التي كتبت عليها "كتاب مزور": "يرجى الانتباه قبل بث الإشاعات المغرضة واتقوا الله لأن الحياة دين كُل الصفحات والقنوات والبيجات اللي تنشر عني أي خبر راح أقاضيكم ‏أمام القضاء العراقي النزيه".

وجاء في الكتاب المذكور تفاصيل معلومات شخصية عن همسة ماجد، وتوصية بسرعة القبض عليها للمثول أمام جهات التحقيق العراقية بتهمة الفعل الفاضح، وهي المذكرة التي تداولتها العديد من الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير.

وتأتي هذه الشائعات المثيرة للجدل، والتي تخص عددا من المشاهير العراقية، إثر القبض على عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر وترويج المحتوى الهابط.

وتواصل وزارة الداخلية العراقية جهودها في حملة تطهير لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كثّفت السلطات العراقية حملاتها وجهودها خلال الفترة الأخيرة ضد ناشري المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شكّلت وزارة الداخلية العراقية هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في الشبكات الاجتماعية.

وألقت الشرطة العراقية مؤخرا القبض على إحدى عارضات الأزياء العراقية وتدعى عسل حسام، بتهمة نشر المحتوى الهابط.

إعلامية عراقية ترد على أنباء القبض عليها بتهمة الفعل الفاضحhttps://t.co/u5yNSNA2cc — layalina (@layalina) February 15, 2023

المصدر: مجلة "ليالينا" + "إنستغرام"