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تعرض 29 تلميذا للاختناق بالغاز في مدرسة جزائرية

مجتمع

تعرض 29 تلميذا للاختناق بالغاز في مدرسة جزائرية
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شهدت إحدى المدارس بولاية سيدي بلعباس الجزائرية تسجيل 29 حالة اختناق وإغماء بين التلاميذ، إثر تسرب للغاز.

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنه تم تسجيل حالات اختناق وإغماء وسط 29 تلميذا، بمدرسة ابن باديس الابتدائية بحي الساقية الحمراء بمدينة سيدي بلعباس.

وأوضحت أن الاختناق حدث نتيجة تسرب غاز أحادي الكربون من مدفأة القسم، ليتم على إثره تم نقل التلاميذ من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حساني عبد القادر.

وأكدت الولاية عدم تسجل حالات خطيرة، ما عدى إغماء تلاميذ، وصعوبة في التنفس لآخرين.

المصدر: "الشروق"

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